Bursa'da Ağabey Kardeşine Kurşun Sıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öfkeli ağabey, sokak ortasında kardeşine kurşun yağdırdı. Bacağından yaralanan kardeş, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 08.30 sıralarında İnegöl Turgutalp Mahallesi Kiraz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabey Bülent G., sokakta yürürken aralarında husumet bulunan kardeşi Erdami G. (52) ile karşı karşıya geldi. Ağabey ve kardeş arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Kardeşine sopayla vurmaya başlayan Bülent G., öfkesini alamayıp belinden çıkardığı tabanca ile Erdami G.'nin ayaklarına sıktı. Sağ bacağına mermi isabet eden Erdami G., kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Bülent G. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA