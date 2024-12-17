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Bursa'da Duruşma Salonunda Silahlı Saldırı: 2 Sanık Öldürüldü, 6 Kişi Tutuklandı

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Bursa'da bir duruşma salonunda yaşanan silahlı saldırıda 2 sanık öldürüldü, bir jandarma personeli şehit olurken diğeri yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya karışan Kemal Ergün adlı kişi ve oğlu Tolga Ergün, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da duruşma salonunda 2 sanığın öldürüldüğü, bir jandarma personelinin şehit, diğerinin ise yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 10 kişiden 6'sı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

23 Eylül 2023 tarihinde merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında yaşanan tartışma sonrası silahına sarılan Mertcan Akça, garson olarak çalışan Tolga Ergün, Yiğit Selçuk ile güvenlik görevlisi olarak çalışan Efendi Doğan'ı yaraladı. Kurşunların isabet ettiği Tolga Ergün ise felç kalıp bir daha yürüyemedi. Olay sonrası babası Köksal Akça ile Porsche marka otomobille kaçan Mertcan Akça 128 gün sonra sahte kimlikle bir takside yakalandı. Hakim karşısına çıkan genç babasıyla birlikte tutuklandı.

Duruşmada öldürüldü

13 Aralık Cuma günü duruşması görülen tutuklu sanık Mertcan Akça ile baba Köksal Akça, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılırken, mahkemeye gelen müşteki Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün içeri soktuğu silahla Mertcan Akça ile Köksal Akça'yı başından vurdu. Kurşunların isabet ettiği baba-oğul olay yerinde hayatını kaybederken, 2 jandarma personeli ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nurettin Yaşar kaldırıldığı hastanede 14 Aralık'ta şehit düştü, Uğur Bulut ise hastanede tedavi altına alındı.

6 şüpheli tutuklandı

Olay sonrası, Bursa Adalet Sarayı'nda, 6. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yaşanan silahlı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından, olayın faili Kemal (52) ve oğlu Tolga Ergün (21), iki polis memuru ve bir avukatın da bulunduğu şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince duruşması görülen, Kemal Ergün, "Tasarlayarak kasten öldürme, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğlu Tolga Ergün, M.Ö., M.K, K.U. ve M.Ç ise "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanmasına karar verildi. E.D., Ş.F., H.K. ve N.A ise "Kasten öldürmeye iştirak ve "Görevi kötüye kullanma" sebebiyle adli kontrol altına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle sürdüğü aktarılırken, olayın faili ve diğer şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde cezaevine sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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