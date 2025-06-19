Bursa'da Adam Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Kıraathanede Yakalandı

Bursa'da Adam Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Kıraathanede Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasten adam öldürme suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan Bülent A. (62) polis ekipleri tarafından kıraathanede yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde adam öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kasten adam öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan Bülent A.(62) yerini tespit etti. İnegöl'ün kırsal Çayyaka mahallesine giden polis ekipleri, zanlıyı kıraathanede okey oynarken yakaladı.

Şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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