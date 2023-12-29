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Bursa'da Açık Kasa Kamyonetin Arkasındaki Yükler Üzerinde Tehlikeli Seyahat

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, açık kasa kamyonetin üzerinde kilometrelerce yol alırken diğer sürücülerin uyarılarına aldırış etmedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da bir kişi açık kasa kamyonetin arkasındaki yüklerin üzerinde kilometrelerce yol gitti. O anlar kameraya yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mudanya Caddesi üzerinde açık kasa kamyonet fazla yük yükledi. Yüklerin üzerinde bir kişinin kilometrelerce seyahat ettiğini gören diğer şoförler, korna ile ikaz etse de netice alamadı. Canını hiçe sayarak seyahat eden vatandaş, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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