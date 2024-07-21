Bursa'da aç kalan tilkiyi vatandaşlar elleriyle ekmek vererek besledi
Uludağ Yolu'nda vatandaşlar, yolda aç olduğu gördükleri tilkiye yardım etmek için elleriyle ekmek verdi. Tilki, verilen ekmekleri alarak ormanlık alana giderek gözden kayboldu.
Bursa'da aç kalan tilkiyi vatandaşlar elleriyle ekmek vererek besledi.
Uludağ Yolu'nda vatandaşlar yolda tilki olduğu gördü. Hemen duran vatandaşlar, tilkinin kendilerinden kaçmaması üzerine aç olabileceğini düşündü. Yanlarında bulunan ekmekleri vermeleriyle birlikte tilki ormanlık alana giderek gözden kayboldu. - BURSA