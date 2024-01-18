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Bursa'da aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

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Bursa'da vatandaş eline aldığı bisküvi ile tilkiyi besledi. Merkez Nilüfer ilçesinde aç kalan ve yemek bulamayan tilki bir fabrikanın yakınlarına gitti. Orada görevli bir vatandaş ise tilkiyi eline aldığı bisküvi ile beslerken tilki geldiği ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu. Öte yandan aç kalan tilki neredeyse her gün aynı yere gelerek sürekli yemek aldığı ve tekrardan ormanlık alana gittiği öğrenildi.

Bursa'da aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

BURSA - Bursa'da vatandaş eline aldığı bisküvi ile tilkiyi besledi.

Merkez Nilüfer ilçesinde aç kalan ve yemek bulamayan tilki bir fabrikanın yakınlarına gitti. Orada görevli bir vatandaş ise tilkiyi eline aldığı bisküvi ile beslerken tilki geldiği ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Öte yandan aç kalan tilki neredeyse her gün aynı yere gelerek sürekli yemek aldığı ve tekrardan ormanlık alana gittiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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