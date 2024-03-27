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Bursa'da Aç Kalan Tilki Şehir Merkezine İndi

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Bursa'da aç kalan tilki, şehir merkezine kadar indi. Tilkinin sokak arasında gördüğü hindiyi kovalaması bir vatandaşın yansıdı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde kayda alınan görüntüler, izleyenleri şaşkına çevirdi. Aç kalan tilki, şehir merkezinde sokak aralarında gezinmeye başlayınca görenler gözlerine inanamadı. En ilginci ise, tilkinin karşılaştığı ne kedi, ne köpek ne de tavuk oldu. Başı boş sokakta gezen hindiyi gören tilki, yavaştan sokulduğu hindiden beklemediği tepkiyi aldı.

Birkaç deneme yapan tilki, başarılı olamayacağını anlaşınca sokaktan uzaklaştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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