Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi, vatandaşlar kovaladı
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine inerken gören vatandaşlar domuzları tekrar ormanlık alana kovaladı. Merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde aç kalan domuz sürüsü indi. Domuzlar mahallenin farklı noktalarında bulunan çöp konteynırlarında yemek aradı. Domuzların indiğini gören vatandaşlar ise koşarak domuzları geldikleri ormanlık alana doğru kovaladı.
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi, vatandaşlar kovaladı
BURSA - Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine inerken gören vatandaşlar domuzları tekrar ormanlık alana kovaladı.
Merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde aç kalan domuz sürüsü indi. Domuzlar mahallenin farklı noktalarında bulunan çöp konteynırlarında yemek aradı. Domuzların indiğini gören vatandaşlar ise koşarak domuzları geldikleri ormanlık alana doğru kovaladı.