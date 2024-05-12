Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde aç kalan bir domuz sürüsü, şehir merkezine inerek çöp konteynırlarında yemek aradı. Vatandaşlar ise domuzları ormanlık alana geri göndermek için harekete geçti.
Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine inerken gören vatandaşlar domuzları tekrar ormanlık alana kovaladı.
Merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde aç kalan domuz sürüsü indi. Domuzlar mahallenin farklı noktalarında bulunan çöp konteynırlarında yemek aradı. Domuzların indiğini gören vatandaşlar ise koşarak domuzları geldikleri ormanlık alana doğru kovaladı. - BURSA