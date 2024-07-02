Bursa'da Abartı Egzoz ve Yüksek Sesli Araçlara Denetim

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan denetimde, abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlar bir bir durduruldu. Denetimler sırasında toplamda 952 otomobil denetimden geçerken, araç başı 6 bin 439 lira olmak üzere toplamda 6 milyon 129 bin 928 lira idari para cezası uygulandı. - BURSA