Üye Girişi
Haberler

Bursa'da abartı egzoz ile gezen şahıs, polisten kaçamadı

Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'da otomobiline taktırdığı abartı egzoz ile gezen kişi cezadan kaçamadı. Şehrin farklı noktalarında otomobiline taktırdığı abartı egzoz ile gezen kişiyi gören ve rahatsızlık duyan vatandaşlar durumu polise ihbar etti. İhbarların artmasıyla birlikte harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı aracı ile durdurdu. Yapılan sorgusunun ardından araca abartı egzoz takılı olması nedeniyle 9.867 TL para cezası uygulandı.

Bursa'da abartı egzoz ile gezen şahıs, polisten kaçamadı

BURSA - Bursa'da otomobiline taktırdığı abartı egzoz ile gezen kişi cezadan kaçamadı.

Şehrin farklı noktalarında otomobiline taktırdığı abartı egzoz ile gezen kişiyi gören ve rahatsızlık duyan vatandaşlar durumu polise ihbar etti. İhbarların artmasıyla birlikte harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı aracı ile durdurdu. Yapılan sorgusunun ardından araca abartı egzoz takılı olması nedeniyle 9.867 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title