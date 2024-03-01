Üye Girişi
Haberler

Bursa'da 88 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheliler yakalandı

Güncelleme:

Bursa'da aranan şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. Evlerinde saklanan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından toplamda 88 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Bursa'da hakkında 88 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, evinde saklandığı bazanın altında kıskıvrak yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyon sonrası "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ile herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçlarında hakkında toplamda 88 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.C.S. isimli şahıs, evinde bazanın altında saklanırken kıskıvrak yakalandı. Y.C.S.'nin ayrıca Tuz pazarı ve Mimarsinan Mahallesi'nde meydana gelen işyerinden hırsızlık olaylarının da firari şüphelisi olduğu tespit edildi.

Yapılan çalışmaların devamında, "hükümlü ve tutuklunun kaçması, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. isimli şahsın ayrıca "uyuşturucu madde ticari yapma ve sağlama suçundan" hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.İ.'yi kıskıvrak yakaladı.

Aranan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! Son Depremler! Bugün Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 1 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Mart Pazarcık'ta deprem mi oldu? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 2. bölüm TRT 1 HD izleme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Şarkıcı Sıla İlker Kaleli ile evleniyor mu? Sıla, evlilik hakkında ne dedi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Maltepe belediyesi hangi parti? Maltepe belediye başkanı hangi partiden seçildi? UĞUR İBRAHİM ALTAY kimdir? AK Parti Konya Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay nereli, kaç yaşında? Ne zaman oruç tutacağız? Oruç ne zaman başlayacak 2024? İlk iftar, Sahur ne zaman yapılacak? Yüksel Aydın kimdir? MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın kaç yaşında, nereli? DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Ağrı'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title