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Bursa'da 8 Katlı İş Hanında Yangın Çıktı

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Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken, maddi hasar oluştu.

8 katlı iş hanının çatısı alev alev yandı

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 8 katlı iş hanının çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir iş hanının çatı kısmında meydana geldi. Yoğun dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, yangın dolayısıyla çıkan dumanlar Ankara Yolu Caddesi'nde görüş açısını bir süreliğine 5 metreye kadar düşürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, iş hanının çatısında maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da 8 Katlı İş Hanında Yangın Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa
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