Bursa'da 8 katlı binada yangın paniği

BURSA - Bursa'da 8 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın çatı katında alevler yükselmeye başladı. Yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek büyümesini önledi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı katında maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.