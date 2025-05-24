Bursa'da 8 Katlı Binada Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

Bursa'da 8 Katlı Binada Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir binanın çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak maddi hasar meydana geldi.

Bursa'da 8 katlı bir binanın çatı kısmında çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle, binanın çatı katında alevler yükselmeye başladı. Yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek büyümesini önledi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı katında maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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