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Bursa'da 73 Suç Dosyası Olan Kadın Piknikte Yakalandı

Bursa'da 73 Suç Dosyası Olan Kadın Piknikte Yakalandı
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Bursa'da, 44 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 24 yaşındaki Yonca S., piknik yaparken yakalandı. Hırsızlık gibi suçlardan toplamda 73 ayrı dosyası bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Bursa'da 73 ayrı suç dosyası bulunan ve 44 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın, piknik yaparken yakalandı.

Bursa'da aranması olan şüphelilere yönelik geniş kapsamlı çalışma başlatan Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin radarına takılan 24 yaşındaki Yonca S., kayıtsız kaldığı adreslerle bir süre izini kaybettirdi. Hırsızlık gibi suçlardan 73 ayrı suç dosyası ve 44 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli kadını yakalamak için harekete geçen ekipler, aradıkları Yonca S.'yi Yıldırım ilçesi Yiğitler Mevkiindeki ormanlık alanda arkadaşlarıyla piknik yaparken yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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