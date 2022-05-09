Bursa'da 710 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi - Haberler

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Bursa'da 710 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da 710 adet Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi

Bursa'da yapılan operasyonda Bizans dönemine ait 710 adet sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

BURSA (İHA) - Bursa'da yapılan operasyonda Bizans dönemine ait 710 adet sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından kültürel ve tarihi mirasın korunmasına, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan operasyon sonucu C.E. isimli bir kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise Doğu Roma Dönemi (Bizans) ve Helenistik Döneme ait oldukları tespit edilen 710 adet tarihi eser niteliği olan sikke, obje ve figürler ele geçirildi.

Şüpheli C.E. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet kapsamında adli işlem yapıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Bizans, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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