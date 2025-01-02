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Bursa'da 71 Yaşındaki Kadını 1.2 Milyon Lira Dolandıran İki Kişi Yakalandı

Bursa'da 71 Yaşındaki Kadını 1.2 Milyon Lira Dolandıran İki Kişi Yakalandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 71 yaşındaki Sevim Y.'yi telefonla arayarak dolandıran iki kişi, dolandırıcılığın ardından İstanbul'a kaçtı. Polis ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti ve düzenledikleri operasyonla dolandırıcıları yakalayarak ele geçirdikleri parayı yaşlı kadına teslim etti.

Bursa'da telefonla aradıkları 71 yaşındaki kadını 1 milyon 200 bin lira dolandıran 2 kişi yakalandı. Dolandırıcılardan birinin telefonda yaşlı kadını "Ben oğlun Suat" diyerek kandırdığı öğrenildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde oturan Sevim Y. (71), 28 Aralık Cumartesi günü öğle saatlerinde tanımadığı bir numaradan arandı. Telefonu açan yaşlı kadını dolandırmak için plan yapan 2 şüpheliden Hasan P., telefonda, "Anne ben oğlun Suat'ım. Şarjım bittiği için seni arkadaşımın telefonundan arıyorum. Zor durumdayım. Sana bir kişiyi gönderiyorum. Evimizdeki tüm altın, döviz ve paraları ona ver" dedi. Oğlunun aradığını zanneden kadın, bir süre sonra kapıya gelen şüpheli Uğur E.'ye parayı teslim etti. Parayı verdikten sonra oğlunu tekrar arayan Sevim Y., parayı oğlunun istemediğini anlayınca hemen karakola müracaat etti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü izledikten sonra 2 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin parayı aldıktan sonra İstanbul'a kaçtığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 2 dolandırıcıyı yakaladı. Polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, ele geçirdikleri 1 milyon 200 bin lira değerindeki altın ve nakit parayı yaşlı kadına teslim etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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