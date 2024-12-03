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Bursa'da 7 Yaşındaki Yüsra'nın Ölümüyle İlgili Çarpıcı İddialar

Bursa'da 7 Yaşındaki Yüsra'nın Ölümüyle İlgili Çarpıcı İddialar
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Bursa'da bahar nezlesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun serum sonrası hayatını kaybettiği belirtildi. Aile, hastane personelinin kızı İstanbul'daki bir hastaneye ısrarla sevk etmek istediğini iddia etti ve Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma talep etti.

Bursa'da bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede verilen serum sonrası hayatını kaybettiği ileri sürülen 7 yaşındaki Yüsra'nın ölmeden önce 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan hastanelerden birine sevk edilmek istendiği iddia edildi.

Yüsra'nın fenalaştıktan sonra hastane görevlileri tarafından ısrarla kapatılan hastaneye sevkinin gerçekleştirilmesinin istendiğini ancak ailenin kızlarının o hastaneye götürülmesine izin vermediği ileri sürüldü. Aile ve avukatları Sağlık Bakanlığı'ndan Bursa Şehir Hastanesi hakkında soruşturma izni çıkarılmasını talep ederken, Yüsra'nın ölmeden önce babasının kucağında hastane koridorlarında ortaya çıkan son görüntüsü ise bir kez daha yürekleri sızlattı.

Bursa'da yaşayan Türkoğlu ailesinin 4 çocuğundan biri olan 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu Mayıs ayında bahar nezlesi olduğu için saat 20.00 sıralarında baba Cemil Türkoğlu ve anne Azime Buse Türkoğlu tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Babasıyla yürüyerek hastaneye giden Yüsra burada tedavi altına alındı. 7 yaşındaki Yüsra doktorun verdiği serumdan yaklaşık yarım saat sonra fenalaşınca daha sonra gelen başka bir doktor, aileye bir şeylerin ters gittiğini bildirdi. Türkoğlu ailesinin iddiasına göre, 7 yaşındaki Yüsra 10 saat boyunca aynı sedyede bekletildi. Gözleri şişen, karnı ağrıyıp tansiyonu düşen Yüsra'yı sabah mesainin başlamasıyla gelip kontrol eden kardiyoloji doktoru durumunun kritik olduğunu söyledi. Daha sonra yoğun bakıma kaldırılan Yüsra'nın sürekli kalbinin durduğu ve bu nedenle entübe edildiği doktor tarafından aileye bildirildi. Sonrasında hayatını kaybeden küçük kızın cenazesi Bursa Adli Tıp Morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

'Yenidoğan Çetesi'nin hastanesine sevk etmek için uğraştılar iddiası

Türkoğlu ailesi, yanlış serum sonrası kızlarının hayatını kaybettiğini defalarca dile getirirken kızlarının ölümünün üzerinden 7 ay sonra çarpıcı bir iddia daha ortaya attı. İddiaya göre, fenalaşan Yüsra, Bursa Şehir Hastanesi'nde bekletilirken görevliler Yüsra'yı İstanbul'da Yenidoğan çetesinin hastanesine ısrarla sevk etmek istedi. Bunun üzerine olayın şokuyla sevk kağıdına imza atan aile daha sonra keğıdı tekrar isteyip, kızlarını başka bir hastanede tedavi ettirmek istediklerini söyledi. Ancak hastane ailenin bu talebini kabul etmedi. Bu sebeple aile ile hastane görevlileri arasında tartışma yaşanınca göreviller tarafından beyaz kod bildirdi. Yaklaşık 11 saat sedyede kalan Yüsra 5 saat yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Olaydan aylar sonra ortaya çıkan minik Yüsra'nın ölmeden önce babasının kucağındaki son görüntüleri bir kez daha yürekleri dağladı.

Sağlık Bakanlığı onay verirse soruşturma açılacak

Yüsra'nın ölümü sonrası aile hukuk mücadelesi verirken, hastane Yüsra'nın ölüm sebebini 'kalp kapağında iltihaplanma var' olarak bildirdi. Yapılan otopside önce bu bulguya rastlanmazken daha sonra hastanenin teşhisinin doğru olabileceği belirtildi. Hastaneye suç duyurusunda bulunan aile Sağlık Bakanlığından hastane ve doktorlar hakkında soruşturma açılmasına izin vermesini istedi. Sağlık Bakanlığı onay verdiği takdirde Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturma Yenidoğan Çetesi soruşturmasına da dahil edilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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