Bursa'da 7 Yaşındaki Çocuk Kurban Bıçağı ile Ağır Yaralandı

Bursa'da 7 Yaşındaki Çocuk Kurban Bıçağı ile Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurbanlık kesimi sırasında oyun oynarken üzerine düştüğü bıçağın sırtına saplanması sonucu 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Ailesinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan çocuğun akciğerinde hasar tespit edildi.

Bıçağın üzerine düşen çocuk ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda üzerine düştüğü kurban bıçağının sırtına saplandığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Maden mahallesindeki bir evin bahçesinde meydana geldi.

Kurbanlık kesiminin olduğu yerde oyun oynayan 7 yaşındaki Hasan Çınar U., koştuğu sırada yerde bulunan kurbanlık kesimi için kullanılan bıçağın üzerine düştü. Sırtına bıçak saplanan çocuğun imdadına ailesi yetişti. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde akciğerinde hasar oluşan çocuk, Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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