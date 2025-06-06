Bursa'da 7 Yaşındaki Çocuk Kurban Bıçağı ile Ağır Yaralandı

Bıçağın üzerine düşen çocuk ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda üzerine düştüğü kurban bıçağının sırtına saplandığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Maden mahallesindeki bir evin bahçesinde meydana geldi.

Kurbanlık kesiminin olduğu yerde oyun oynayan 7 yaşındaki Hasan Çınar U., koştuğu sırada yerde bulunan kurbanlık kesimi için kullanılan bıçağın üzerine düştü. Sırtına bıçak saplanan çocuğun imdadına ailesi yetişti. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde akciğerinde hasar oluşan çocuk, Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.