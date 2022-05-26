Bursa'da 7 günlük yasak - Haberler

Bursa Valiliği, kamu güvenliğini sağlama gerekçesiyle protesto, oturma eylemi, bildiri dağıtma, toplantılar ve yürüyüşler gibi etkinliklerin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provakatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, müessif olayların yaşanmaması amacıyla; ilimiz genelinde gerçekleşebilecek açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto vb. eylem/etkinlikler ile bu konu ile alakalı her türlü faaliyetin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenerek, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinlikler, merkez ilçeleri, dış ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil 27.05.2022 tarihi saat: 00.01'den 02.06.2022 tarihi saat: 23.59'a kadar 7 gün süre ile yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa