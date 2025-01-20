Bursa'da 7 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazasında araçlar birbirine girdi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Merinos alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öndeki aracın durduğunu fark etmeyen sürücüler, bir anda peş peşe çarpıştı. 7 aracın karıştığı kazada, herhangi bir yaralı ve can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle yol tekrar trafiğe açıldı. - BURSA