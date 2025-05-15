Bursa'da 6 Katlı Binanın Çatısı Yandı

Bursa'da 6 Katlı Binanın Çatısı Yandı
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Bursa'da çıkan yangında 6 katlı binanın çatı katı küle döndü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü, mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

6 katlı binanın çatısı küle döndü

Korku dolu anlar, kameralara yansıdı

BURSA - Bursa'da 6 katlı binanın çatı katı, küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürülürken, mahalleli büyük korku yaşadı.

Yangın, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 6 katlı binanın çatı katında çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın çatısını sararken, yangın kentin birçok noktasından görüldü. Mahalle sakinlerinin korku dolu anlar yaşadığı yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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