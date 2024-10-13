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Bursa'da 53 Suç Kaydı Olan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Bursa'da 53 Suç Kaydı Olan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
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Bursa'da 53 suç kaydı bulunan Oğuzhan U., 400 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda çaldığı ayakkabıyla tespit edilen şüpheli, evine düzenlenen operasyonda yakalandı ve tutuklandı.

Bursa'da 53 suç kaydı olan şüpheli güvenlik kamerasına takılmadan yaklaşık 400 bin lira değerindeki ziynet eşya ve elektronik eşya çalarak kayıplara karıştı. İhbarcılarla konuşan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi çaldığı ayakkabıdan yakaladı.

Bursa'da çeşitli suçlardan toplamda 53 suç kaydı bulunan Oğuzhan U., Nilüfer ilçesinde 3 ayrı binaya girerek yaklaşık 400 bin lira değerindeki ziynet eşya ve elektronik eşya çaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlığın yapıldığı adreslere gittiğinde herhangi bir güvenlik kamerası bulamadı. Arkasında delil bırakmayan şüpheliyi çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, şüphelinin makyaj malzemesi ve bir ayakkabı çaldığını öğrendi. Şüpheliyi çaldığı ayakkabıdan tespit eden polis, hırsızın evine savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, şüpheli şahsın çaldıkları makyaj malzemesi ve ziynet eşyalar yapılan ev aramasında ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Oğuzhan U., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Hırsızlık Güvenlik Politika 3-sayfa bursa Suç

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