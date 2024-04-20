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Bursa'da 500 polis denetim gerçekleştirdi

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Bursa'da yapılan denetimlerde aranması olan şahıslar yakalandı, uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi. Park-bahçeler, metruk binalar, umuma açık yerler, alkollü ve alkolsüz mekanlar kontrol edildi. Uygulamada 14 kişi yakalandı ve çeşitli suçlardan arananlar bulundu. Ayrıca trafik denetimleri de yapıldı ve kural tanımayan sürücülere ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin vatandaşların güvenliği için yapıldığını belirtti.

Bursa'da 500 polis, vatandaşların huzur ve güveni için denetim gerçekleştirdi. Kent genelinde yapılan uygulamada aranması olan şahıslar yakalanırken, uyuşturucu madde ve tabanca da ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme Şubeleri ekiplerinden oluşan yaklaşık 500 personel kent genelinde düzenlenen 'huzur' uygulamasında görev aldı.

Park-bahçeler, metruk binalar, umuma açık yerler, alkollü, alkolsüz mekanlar tek tek kontrol edildi. Uygulamada 3 bin kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı, şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise; 2 adet ruhsatsız tabanca ile yüz gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan trafiği tehlikeye atan sürücülere de geçit verilmedi. Bin 329 araç kontrol edilirken, kural tanımayan 22 araç sürücüsüne 150 bin lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, 5 iş yerine ise kanuna muhalefetten işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını devam edeceğinin altını çizdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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