Bursa'da 5 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü

Bursa'da 5 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 5 yaşındaki S.Y. 3. kat penceresinden düşerek ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3. katın penceresinden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi 440. Sokak'ta bulunan binanın 3. katında meydana geldi. 5 yaşındaki S.Y., çocuklarla odada oyun oynamaya başladı. Oynadığı sırada çocuk, açık bırakılan pencereden boşluğa düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı. Çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
