Bursa'da 5 Katlı Apartmanın Çatı Katında Yangın

Bursa'da 5 katlı bir apartmanın çatı katı alev alev yandı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Mahallesi Çekirge Devlet Hastanesi'nin hemen üzerindeki 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede apartmanın tüm çatısını sardı. Yangının fark edilmesi üzerine apartman sakinleri evlerini boşaltırken polise ve itfaiye ekiplerine de haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi oluşturdu. İtfaiye ekipleri yarım saatlik bir müdahalenin ardından yangını kontrol altına alabildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA