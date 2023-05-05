Bursa'da 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev yandı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kanara Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın çatı katından alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çok sayıda itfaiye eri de yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Sağlık personellerinin hazırda beklediği olayda herhangi bir yaralanma ve kaybı yaşanmazken, büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. Çatı katında çıkan yangın vatandaşların amatör kameralarına yansırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. - BURSA