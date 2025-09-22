Haberler

Bursa'da 5 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

Bursa'da 5 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı
İnegöl ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Zadeler Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce 1 saatte söndürülen yangında çatı katında hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

