Bursa'da 5. Kat Yangını: Apartman Sakinleri Tahliye Edildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 6 katlı apartmanın 5'inci katından yükselen dumanlar, büyük paniğe sebep oldu. Apartman sakinlerinin tahliye edildiği yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Arapzade Mahallesi Zeytin Sokak'ta bulunan 6 katlı Yazıcıoğlu Apartman'da meydana geldi. O.Ş. isimli vatandaşın 5'inci kattaki dairesinden yükselen dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, apartman sakinleri tahliye edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, alevleri diğer dairelere sıçramadan söndürdü.

Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA