Bursa'da 5. Kat Yangını: Apartman Sakinleri Tahliye Edildi

Güncelleme:
Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki 6 katlı apartmanın 5'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sırasında apartman sakinleri tahliye edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 6 katlı apartmanın 5'inci katından yükselen dumanlar, büyük paniğe sebep oldu. Apartman sakinlerinin tahliye edildiği yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Arapzade Mahallesi Zeytin Sokak'ta bulunan 6 katlı Yazıcıoğlu Apartman'da meydana geldi. O.Ş. isimli vatandaşın 5'inci kattaki dairesinden yükselen dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, apartman sakinleri tahliye edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, alevleri diğer dairelere sıçramadan söndürdü.

Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
