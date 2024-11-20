Bursa'da 5 Gün Mahsur Kalan Yaşlı Çift Kurtarıldı

Bursa'da sağlık sorunları nedeniyle evde 5 gündür mahsur kalan çifti uzun süredir görmeyen komşuları 112 ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekiplerince kapı kırıldı, ekipler içeri girdi. Yürümekte zorluk çeken çifti sağlık ekipleri hastaneye sevk etti. Gözyaşlarını tutamayan komşusu ise, "Yetkililerden yardım bekliyoruz, Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi Çakmak Sokak üzerinde 3 katlı bir apartmanda yaşayan Badem çifti, sağlık sorunları nedeniyle yürümekte zorluk çekince kendi imkanlarıyla yetkililere ulaşamadı. 5 gün boyunca evde mahsur kalan Muammer ve Aynur Badem çiftinin kapısını çalan komşuları kapıyı açan olmayınca 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırmak zorunda kaldı. İçeri giren sağlık ekipleri yaşlı çiftin içerde mahsur kaldığını görünce ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekiplerince olayla ilgili tahkikat başlatılırken, mağdur çifti gören komşuları, "Bakıma muhtaç iki çift. Sağlık sorunları olduğu için evde mahsur kalmışlar. Ekipleri aradık, Allah devletimizden razı olsun. Buraya gelip yardımcı oldular, ama bu çiftin bakıma ihtiyaçları var, yetkililerden yardım istiyoruz" dedi. - BURSA