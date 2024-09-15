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Bursa'da 44 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Kiralık Araçla Yakalandı

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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, birden fazla suçtan 44 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Medeni K.'yı kiralık araçla gezerken yakaladı. Şüpheli, izini kaybettirmek için oğlunun adına araç kiraladı ancak polis takibi sonucu tutuklandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, birden fazla kişiyle birlikte yağma kanuna muhalefet, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçlarından aranan ve 44 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi kiralık araçla gezerken yakaladı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranması olan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler izini kaybettirmek için oğlunun üzerine araç kiralayıp, 11 ayrı dosyadan, 44 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Medeni K..'yi yakalamak için takibe aldı. birden fazla kişiyle birlikte yağma kanuna muhalefet, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçlarından aranan ve 44 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi izini kaybettirmek yakayı ele vermemek için kiraladığı araçla Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde kayıtsız kaldığı evinin yaklaşık 100 metre ilerisine park ettiği öğrenildi. Aracı yakın takibe alınan polis, şüpheliyi adım adım izledi. Savcılık kararıyla operasyon düzenleyen ekipler, Medeni K'yı araca bindiği esnada yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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