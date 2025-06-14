Bursa'da 4 Yaşındaki Çocuk Kayboldu

Bursa'da 4 Yaşındaki Çocuk Kayboldu
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İznik ilçesinde 4 yaşındaki Rüzgar İşgören'den haber alınamıyor. Ailesinin başvurusu üzerine polis ekipleri kaybolan çocuğu bulmak için çevrede arama çalışmaları başlattı.

Bursa'nın İznik ilçesinde 4 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor. Polis ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Ailesiyle birlikte Arabacı Sokak'ta ikamet eden küçük 4 yaşındaki Rüzgar İşgören'den bugün ortadan kaybolduğu ve o andan itibaren kendisine ulaşılamadığı öğrenildi. Küçük çocuğun ailesinin İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurusu üzerine, polis ekipleri, çocuğun bulunması için çevrede arama çalışması başlattı.

Yetkililer, küçük Rüzgar'ı gören ya da yerini bilenlerin en yakın emniyet birimine başvurmalarını istedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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