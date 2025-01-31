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Bursa'da 4 Katlı Bina Kül Oldu

Bursa'da 4 Katlı Bina Kül Oldu
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Yıldırım ilçesinde meydana gelen yangında 4 katlı bina tamamen yanarak kül oldu. Yangının çıkış sebebi henüz öğrenilemedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan yangında 4 katlı bina küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 09.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Çetin Çıkmazı Sokak'ta bulunan dört katlı binada meydana geldi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangın kısa sürede büyüyerek dört katlı binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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