Bursa'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Anı Kamerada
Bursa'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kamerasına yansıdı. Korkutan anlar, bölge halkının ne kadar hazırlıklı olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Deprem, can ve mal kaybına neden olmadı.
çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa Gemlik'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa