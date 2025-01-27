Bursa'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem Paniğe Neden Oldu
Bursa'da merkez üssü Nilüfer olan 4.0 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlarda paniğe yol açtı. Kapalı bir mekanda depreme yakalanan kadın, kendisini dışarı atınca fenalık geçirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da öğle saatlerinde yaşanan deprem vatandaşlarda paniğe yol açtı. Kapalı bir mekanda depreme yakalanan kadın kendisini dışarı attığında fenalık geçirdi. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Saat 13.44'te merkez üssü Nilüfer olan 4.0 büyüklüğündeki deprem kent merkezinde yoğun şekilde hissedildi. O esnada kapalı bir mekanda olan bir kadın ise kendisini dışarı atınca fenalık geçirdi. Çevredekiler tarafından teselli edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA