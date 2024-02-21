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Bursa'da 35 suç kaydı olan şüpheli yakalandı

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 35 farklı suçtan kaydı bulunan bir şüpheli yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşların 'huzur ve güvenini' sağlamak amacıyla aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan 35 kaydı olan şüpheli yakalandı.

Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 35 farklı suçtan kaydı bulunan S.A. (27) yakalandı. Jandarma ekiplerince ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma, huzur ve güven maksadıyla uygulama ve operasyonların devam edeceğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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