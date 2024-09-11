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Bursa'da 32 yıl 4 ay hapis cezası olan şahıs polisleri kandırmaya çalıştı

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Bursa'da 32 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası, 24 suç kaydı bulunan şahıs, polisleri görünce maymun çiçeğine yakalandığını iddia etse de yakayı ele verdi.

Bursa'da 32 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası, 24 suç kaydı bulunan şahıs, polisleri görünce maymun çiçeğine yakalandığını iddia etse de yakayı ele verdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma esnasında 'nitelikli yağma' suçundan aranması olan S.B. (34) polis ekiplerini görünce, "Yaklaşmayın, ben maymun çiçeğine yakalandım. Size de bulaşır" dese de yakayı ele verdi.

Şüphelinin yapılan sorgusunda 32 yıl 4 ay kesinleşen hapis cezası ve 24 farklı suçlardan kaydı olduğu da öğrenildi.

Ekipler tarafından cezaevine gönderilen S.B.'nin herhangi bir hastalığının da olmadığı yapılan kontrollerde tespit edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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