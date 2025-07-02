Bursa'da 3 Yaşındaki Çocuk Balkonundan Düşerek Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikinci kattaki evlerinin balkonunda düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Plevne Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu 3 yaşındaki Mustafa D., 2. kattaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada balkon korkuluklarına tırmandı. Bir anda dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Ailesi, durumu fark eder etmez Mustafa D.'yi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA