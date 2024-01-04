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Bursa'da 3 şüpheli şahsın mazgal hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evin otoparkında meydana gelen mazgal hırsızlığı, güvenlik kamerasına yansıdı. 3 şüpheli şahıs, biri çevreyi gözetlerken diğeri ise mazgalı çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Bursa'da 3 şüpheli şahsın mazgal hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakini gibi yürüyen 3 şüpheli, bir evin otoparkının giriş kısmında bulunan mazgalı gözüne kestirdi. Şüphelilerden biri çevreyi gözetlerken diğeri ise mazgalı bulunduğu yerden çaldı. 3 şüpheli şahıs hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam ederken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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