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Bursa'da 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 112 Şüpheli Yakalandı

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Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen 'MAHZEN-46' operasyonlarında, ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 112 şüpheli yakalandı.

Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen "MAHZEN-46" operasyonlarında; elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi, operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 112 şüpheli yakalandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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