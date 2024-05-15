Bursa'da 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 112 Şüpheli Yakalandı

Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen "MAHZEN-46" operasyonlarında; elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi, operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 112 şüpheli yakalandı. - BURSA