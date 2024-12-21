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Bursa'da 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, elektrik panosundan kaynaklandığı iddia ediliyor. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü, ancak çatı katındaki daire küle döndü.

3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

BURSA - Bursa'da 3 katlı bir binanın çatı kısmında elektrik panosundan yangın çıktı. Alevlerin sardığı binanın 3. katındaki daire küle dönerken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında meyana geldi. İddiaya göre, 3. katta oturan kişilerin depo olarak kullandığı çatında elektrik panosundan başlayan yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatısını sardı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar hemen 112 Ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye yangına hızla müdahale ederken, alevlerin sıçradığı daire ise adeta küle döndü.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, yangında korkutan bir yaralanma meydana gelmedi.

Bursa'da 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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