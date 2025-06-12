Bursa'da 3 Katlı Binada Yangın Korku Sardı

Bursa'da 3 Katlı Binada Yangın Korku Sardı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, mahalle sakinlerine panik yaşattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmazken, çatı katında ciddi maddi hasar oluştu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Kısa sürede büyüyen alevler çatı katını tamamen sardı.

Olay, Yıldırım ilçesine bağlı Çınarönü Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, binada yaşayanların tahliye edildiği ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Ancak çatı katında büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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