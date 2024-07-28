Bursa'da 3 Katlı Apartmanda Yangın: 1 Ölü

Bursa'da 3 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında 72 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi 2. Vaha Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faik Yorgun (72) evinde uyuduğu sırada tüpten yangın çıktı. Tüpten çıkan yangın, kısa süre içinde Yorgun'un yattığı yatağa sıçradı. Bodrum kattan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa süre içinde kontrol altına alınırken, Faik Yorgun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yorgun'un cansız bedeni nöbetçi savcının incelemesi sonrası kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA