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Bursa'da 3 kadının darp edildiği anlar kameraya yansıdı

Bursa'da 3 kadının darp edildiği anlar kameraya yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 şahıs, 3 genç kızı darp edip zorla ticari taksiye bindirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 şahıs, 3 genç kızı darp edip zorla ticari taksiye bindirdi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 şahıs, kaldırım üzerinde 3 genç kadına saldırdı. Şahıslar, tekme tokat darp ettikleri 3 kadını, zorla ticari taksiye bindirirken, o anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstiklal Caddesi İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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