Bursa'da DEAŞ bombacısı 3 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler

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Bursa'da DEAŞ bombacısı 3 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da DEAŞ bombacısı 3 kişi adliyeye sevk edildi Bursa'da DAEŞ operasyonunda gözaltına alınan 1'i canlı bombacı 3 kişi adliyeye sevk edildi DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda Bursa'da canlı bomba eylemi gerçekleştirmeyi planlayan 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da DEAŞ bombacısı 3 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa'da DAEŞ operasyonunda gözaltına alınan 1'i canlı bombacı 3 kişi adliyeye sevk edildi

BURSA - DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda Bursa'da canlı bomba eylemi gerçekleştirmeyi planlayan 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 2021 yılında Çorum'da yakalanarak tutuklanan yabancı uyruklu Muhammed Elali isimli örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da operasyon başlatıldı. Bursa TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem, Enes Elgannem ve canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanam şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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