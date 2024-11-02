Üye Girişi
Haberler

Bursa'da 25 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Dolandırıcı Oğlunu Ziyaret Ederken Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bilişim sistemleri dolandırıcılığı ve resmi belgede sahtecilik suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan Osman T., oğlunu ziyaret ederken polis tarafından yakalandı. Suçunu gizlemek için farklı adreslerde kalan şüpheli, uzun süre teknik takip altında tutuldu.

Bursa'da bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli lisedeki oğlunu ziyaret ederken yakalandı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplere izini kaybettirmek için farklı adreslerde kalan ve bir çok suçtan 25 yıl suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman T.'yi bulmak için harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibe başladı. Şüphelinin İstanbul'da kaldığını tespit eden polis, Osman T.'nin Mudanya'da okuyan oğlunu ziyaret etmeye geldiği bilgisine ulaşmasının ardından yaklaşık 50 saatlik güvenlik kamerası incelendi. Şüpheliyi adım adım takip eden ekipler, Osman T.'nin oğlunu ziyaret ettikten sonra sokak arasında ilerlerken yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, dolandırıcılık şüphelisinin 500 bin lira idari para cezasının da olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi

Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi

 Kışlıkları hazırlayın, hava bir anda buz kesecek

Hava bir anda buz kesecek

 Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
Derdiye damga vuran Arda Kardeşler'in cezası belli oldu

Derdiye damga vuran Arda Kardeşler'in cezası belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akdağ kimdir? MasterChef Mehmet Akdağ kimdir? 4 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Balık, Kova, Oğlak burcu yorumu! 4 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Esenyurt, Sarıyer, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 3 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Kova, İkizler, Terazi burcu yorumu! 3 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 2-3 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 2 Kasım Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Adana elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.