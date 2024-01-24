Bursa'da 22 yaşındaki genç tüfekle vurulmuş halde bulundu

22 yaşındaki genç tüfekle vurulmuş halde bulundu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 22 yaşındaki bir genç başından vurulmuş ve ölü halde bulundu.

Olay, Huzur Mahallesi 4. Sokakta meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşlar sokağa çıktı. Vatandaşlar başından tüfekle vurulmuş kanlar içinde yatan genci görüp durumu 112 Acil Servisine haber verdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Ferhat Yeşiltaş'ın yanı başında bir tüfek bulundu. Polis ekipleri olayın cinayet mi yoksa intihar mı olup olmadığını araştırmaya başladı.

Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.