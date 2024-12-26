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Bursa'da 20 Yaşındaki Genç Kayıp

Bursa'da 20 Yaşındaki Genç Kayıp
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, gece saatlerinde evinden ayrılan 20 yaşındaki Emircan Kavlak bir daha eve dönmedi. Aile, gencin bulunması için polise başvurdu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde evinden ayrılan 20 yaşındaki genç bir daha eve dönmedi. Aile, gencin bulunması için polise başvurdu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki Emircan Kavlak, gece saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmedi. Emircan Kavlak'ı evde göremeyen kederli aile, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aile, 20 yaşındaki Emircan Kavlak'ı görenlerin durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirmesini istedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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