Bursa'da 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düşerek Ağır Yaralandı

Bursa'da 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düşerek Ağır Yaralandı
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İnegöl'de 3. kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3. kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Farabi Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. 2 yaşındaki Yusuf K. çatı katının penceresinden düştü. Yaklaşık 7 metreden düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk, ailesinin özel aracıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaralı çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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